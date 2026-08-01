В центре Москвы в субботу ограничат движение из-за велогонок Движение в центре Москвы в субботу будет ограничено из-за велогонок

Москва1 авг Вести.В субботу, 1 августа, в центре столицы будут введены временные ограничения движения транспорта. Меры связаны с проведением велогонки "Вечернее Садовое кольцо" и Московского ночного велофестиваля.

Так, с 00.01 до 17.00 ограничат движение по одной полосе в каждом направлении на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской) и на Большой Пироговской (от улицы Еланского до Зубовской). Проезд Девичьего Поля полностью закроют с 00.01 до 23.59, передает РИА Новости.

С 15.00 субботы до 1.00 воскресенья будет полностью перекрыто Садовое кольцо, а также участок Зубовской улицы от проезда Девичьего Поля до Садового кольца. С 17.00 и до окончания велофестиваля закроют Большую Пироговскую от улицы Еланского до Зубовской.

В период ограничений будет затруднен подъезд к ряду крупных объектов, включая ТРЦ "Атриум", "Павелецкая Плаза", "Смоленский Пассаж", Парк Горького, "Музеон", театры, концертные залы, вокзалы и медицинские учреждения, такие как НИИ скорой помощи им. Склифосовского, больница им. Филатова и глазной институт им. Гельмгольца.

Власти рекомендуют планировать маршруты заранее и по возможности пользоваться подземным транспортом.