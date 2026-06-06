Москва6 июнВести.Из-за проведения "Красочного забега" 7 июня, в воскресенье, в центре Москвы будет перекрыто движение на нескольких улицах. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.
Информируем об ограничениях в движении транспорта 7 июня в связи с проведением спортивных мероприятий… Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движенияговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
С 3.00 до 14.00 будет перекрыто движение транспорта на Цветном бульваре от Малого Сухаревского переулка до Садовой-Самотечной улицы, с 6.00 ограничения коснутся Олимпийского проспекта на участке Садовой-Самотечной улицы до улицы Дурова в сторону области, а с 7.00 – в направлении центра.
Кроме того, с 07.00 до 14.00 освободят от автомобилей Цветной бульвар от Садовой-Самотечной улицы до Трубной площади при движении в центр и от Трубной площади до Малого Сухаревского переулка при движении в область.
Также в этот день до окончания забега на всех перекрытых участках будет временно запрещена парковка.