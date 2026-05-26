Москва26 маяВести.В связи с проведением детского велофестиваля в Москве на Цветном бульваре 29, 30 и 31 мая будет временно ограничено движение, информирует сайт мэра и правительства столицы.
Автомобилистов предупреждают, что 29 мая с 10.00 до 22.00 и 30 мая с 20.00 до 10.00 31 мая для движения закроют одну крайнюю левую полосу в каждом направлении от дома 27/24 до дома 1 по Цветному бульвару.
Кроме того, 30 мая с 00.01 до 20.00 будут перекрыты две крайние правые полосы в районе Трубной площади при движении в сторону улицы Петровки на Петровском бульваре.
30 мая с 00.01 до 20.00 нельзя будет проехать в каждом направлении на участке Цветного бульвара от Садового кольца до Петровского бульвараговорится в сообщении
В мэрии Москвы также предупредили, что с начала суток 30 мая и до окончания мероприятия на перекрытых для движения участках будет запрещена парковка.
Водителей призывают заранее планировать маршруты с учетом этих временных ограничений.