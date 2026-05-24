Садовое кольцо в Москве перекроют 24 мая из-за велофестиваля

Москва24 мая Вести.Движение транспорта на Садовом кольце в обоих направлениях будет полностью закрыто в воскресенье, 24 мая, в связи с проведением Московского весеннего велофестиваля и велогонки "Садовое кольцо". Об этом сообщает столичный Департамент транспорта.

Ограничения будут действовать поэтапно на разных участках. Так, с полуночи и до 19.30 закроют проспект Академика Сахарова (от Садовой-Спасской до улицы Маши Порываевой) и саму улицу Маши Порываевой. С 7.00 до 18.30 перекроют все Садовое кольцо. Также временные изменения затронут Большую Спасскую улицу.

Кроме того, на проспекте Академика Сахарова частично ограничат движение 24 мая вечером и в ночь на 25 мая. Парковка на всех перечисленных участках будет запрещена до окончания мероприятия. Водителей просят заранее планировать маршруты объезда.

Старт велозаезда, который пройдет по традиционной трассе Садового кольца, дадут от проспекта Академика Сахарова. В департаменте напомнили участникам о необходимости использовать защитную экипировку: шлемы, перчатки, налокотники и наколенники.