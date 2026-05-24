Москва24 мая Вести.Тысячи велосипедистов участвуют в традиционном весеннем велофестивале в российской столице, сообщает Дептранс Москвы.

Участники фестиваля проедут 16 километров по Садовому кольцу.

Столичный Дептранс советует заранее планировать маршрут передвижения по городу из-за временных ограничений для движения транспорта по Садовому кольцу. До 18.30 движение временно недоступно по Садовому кольцу в каждом направлении.

До 13:30 ограничения действуют на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы - до Сретенского бульвара). До 19:30 на Спасской улице (от Скорняжного переулка - до Садовой-Спасской улицы). До 19:30 на проспекте Академика Сахарова (от Садовой-Спасской улицы - до улицы Маши Порываевой) и на улице Маши Порываевой (от проспекта Академика Сахарова - до Каланчевской улицы).

Кроме того, в зоне ограничений запрещена парковка.