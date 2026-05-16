Байкеры откроют мотосезон в Москве и проедут по Садовому кольцу

Москва16 мая Вести.14-й ежегодный мотофестиваль пройдет в столице. Тысячи мотоциклистов соберутся на Садовом кольце и проедут единой колонной, чтобы торжественно открыть сезон 2026 года, сообщил заммэра Максим Ликсутов. Мероприятие посвящено Году единства народов России.

Сбор участников — в 10.00 на смотровой площадке Воробьевых гор. Старт колонны — в 13.00. Маршрут пройдет через исторический центр вдоль Москвы-реки и завершится возвращением на Воробьевы горы, где гостей ждет программа до 18.00.

В департаменте транспорта отметили рост популярности мотодвижения: на конец 2025 года в Москве было зарегистрировано более 126 тыс. мотоциклистов, что на 17% больше, чем годом ранее.

Участников призывают соблюдать ПДД, использовать защитную экипировку и быть вежливыми на дорогах.