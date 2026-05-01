Москва1 маяВести.В этом году городской праздник московских выпускников пройдет 26 июня на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что для юношей и девушек подготовлена большая программа, в том числе на интерактивных музыкальных, танцевальных и спортивных площадках, а также концерты с участием популярных российских диджеев и артистов. Их по традиции выпускники выбирали сами.
Городской праздник выпускников пройдет 26 июня на ВДНХ. Он начнется вечером и продлится до 06:00 27 июнянаписал Сергей Собянин в мессенджере MAX
Мэр предупредил, что на время этого мероприятия центральная территория ВДНХ будет открыта только для выпускников и их сопровождающих, а вход возможен по индивидуальному браслету с QR-кодом.
Ожидается, что городской праздник выпускников посетят около 40 тысяч человек, добавил столичный градоначальник.