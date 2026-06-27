Москва27 июн Вести.Всероссийский выпускной бал в Кремле прошел при участии около 6 тысяч выпускников из разных российских регионов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу телеканала "Музыка Первого".

Двадцать шестого июня Государственный Кремлевский дворец и телеканал "Музыка Первого" провели яркий, незабываемый и по-настоящему звездный Всероссийский Выпускной бал в Кремле 2026! В этом году в нем приняли участие около 6 тысяч ребят из разных регионов России, включая новые территории РФ говорится в сообщении

Отмечается, что после концерта в Государственном Кремлевском дворце праздничная программа была организована сразу на двух площадках - на Красной площади и в Гостином дворе.

В пресс-службе добавили, что на площадках мероприятия выступили Artik&Asti, DABRO, Люся Чеботина, Артем Качер, Margo, Galibri & Mavik, Veigel, Akmal', Анна Немченко, Фогель, Юлия Савичева и так далее.

Всероссийский выпускной бал в Кремле проводится по поручению президента РФ Владимира Путина с 2002 года.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы. Он пожелал каждому из них успешно поступить в те учебные заведения, которые они выбрали и найти свое настоящее призвание. Глава государства также отметил, что российским выпускникам присущ ген победителей.