Москва5 июл Вести.На Исторической сцене Большого театра прошли традиционные выпускные концерты Московской государственной академии хореографии. В этом году они посвящены сразу двум датам – 110-летию балерины Софьи Головкиной и 250-летию Большого театра. Ректор МГАХ Светлана Захарова отметила вклад Головкиной в российский балет и рассказала, что старалась подобрать репертуар под каждого выпускника. Об этом она сообщила в интервью информационной службе "Вести".

[Головкина] – потрясающая балерина и великая личность. Мы восстановили эту сюиту, которую когда-то Софья Николаевна сделала для Академии. Я под каждого ребенка постаралась подобрать тот репертуар, в котором бы они ярко смотрелись. Мне очень бы хотелось, чтобы каждый ребенок проявил себя, чтобы его заметили и обратили внимание сказала Захарова

Сообщается, что Московская академия хореографии в этом году выпустила 46 человек, половину из них приняли в труппу Большого театра.

Ранее Захарова рассказала, почему Московская государственная академия хореографии решила посвятить выпускные концерты юбилею главного театра страны.