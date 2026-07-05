Москва5 июл Вести.Молодые артисты, выступавшие на выпускных концертах Московской академии хореографии в Большом театре, посвященных 110-летию балерины Софьи Головкиной и 250-летию Большого театра, поблагодарили фонд "Вольное дело" за поддержку. Об этом ИС "Вести" рассказала ректор Московской государственной академии хореографии Светлана Захарова.

Дети очень благодарны фонду "Вольное дело". Вы знаете, я вижу, что они как будто бы раскрепостились. Когда дети чувствуют заботу, они могут себе позволить то, что не могли еще несколько месяцев назад. Это очень заметно поделилась Захарова

Ранее сообщалось, что в сентябре в Большом театре будет выступать Кубинский национальный балет. Представления также пройдут в Мариинском театре Санкт-Петербурга.