Москва15 июл Вести.Художественный язык хореографа и балетмейстера Бориса Эйфмана является частью мировой культуры. Он создал собственный жанр, который является визитной карточкой России в мире, заявила в комментарии ИС "Вести" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Это, конечно, часть мировой культуры. И это тот, наверное, уже даже свой собственный жанр, который является одной из визитных карточек России во всем мире. Бориса Эйфмана знают, любят и, самое главное, ждут в разных странах сказала она

В Москву с трехнедельными гастролями приехала труппа Санкт-Петербургского государственного академического театра балета. В честь 80-летия Эйфмана, являющегося его художественным руководителем, москвичам и гостям столицы покажут постановки из репертуара театра. Среди наиболее ожидаемых — "Анна Каренина", "Преступление и наказание", "Эффект Пигмалиона" и "Чайка. Балетная история".

Эйфман 22 июля отметит 80-летие. В программу празднования юбилея, помимо московских гастролей, войдут мероприятия в Санкт-Петербурге. В июле и августе труппа Театра балета даст спектакли на сцене Александринского театра, а во второй половине сентября там же пройдут гала-концерты.