Москва9 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России хореографу и балетмейстеру Борису Эйфману, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовой информации.

За особые заслуги в развитии отечественного хореографического искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятельность присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Эйфману Борису Яковлевичу - художественному руководителю Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Академический театр Балета Бориса Эйфмана сказано в документе о награждении

Борис Эйфман родился в 1946 году в Рубцовске в Алтайском крае. Окончил Кишиневское музыкальное училище и Ленинградскую консерваторию. Преподавал в училище имени Вагановой, ставил балеты в Мариинском театре. В 1977 году основал собственный театр, известный сегодня во всем мире как Санкт-Петербургский театр балета Бориса Эйфмана. В числе его знаменитых постановок - "Анна Каренина", "Евгений Онегин", "Чайка".