Москва22 мая Вести.Композитор и певец Николай Агутин, отец заслуженного артиста РФ Леонида Агутина, удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Согласно документу, Агутин получил звание "за заслуги в области отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Присвоить почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации" Агутину Николаю Петровичу - президенту общества с ограниченной ответственностью "Международное Артистическое Творческое Содружество Николая Агутина", город Москва говорится в указе

Николай Агутин родился 15 апреля 1935 года в Тамбове. Он окончил Гнесинское училище, работал певцом, пел в ВИА "Голубые гитары", был лауреатом конкурса "Братиславская лира" в 1973 году. В дальнейшем работал администратором в ВИА "Веселые ребята", "Поющие сердца", сотрудничал с Николаем Эрденко и его коллективом "Джанг", с группами Стаса Намина и "Песняры". В 2021 году основал Международную академию музыки Николая Агутина.

В мае сообщалось, что композитору потребовалась помощь врачей из-за резкой боли в груди и затрудненного дыхания. По данным СМИ, ранее у Николая Агутина наблюдались проблемы с сердцем.