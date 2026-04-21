Путин наградил орденами Олега Меньшикова и Максима Дунаевского Путин подписал указ о награждении Олега Меньшикова и Максима Дунаевского

Москва21 апр Вести.Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

Так, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени удостоен худрук Московской областной филармонии Максим Дунаевский. Награда присуждена ему "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность", следует из текста указа.

Кроме того, орденом "За заслуги в культуре и искусстве" награжден художественный руководитель Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков. Такой же награды удостоен коллектив театра "Современник".

Также орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени за большой вклад в развитие телерадиовещания и реализацию общественно значимых проектов удостоен заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.