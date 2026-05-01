Москва1 мая Вести.Президент России Владимир Путин присвоил пятерым гражданам России звание Героя Труда. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Отмечается, что награда вручена "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Звания Героя Труда Российской Федерации удостоены: начальник лаборатории Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш") Леонид Бобе, артистка московского театра "Современник" Марина Неелова, генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу, токарь воронежского ООО "Электронспецтехника" Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук, член Общественной палаты Свердловской области Шлема Спектор.

Кроме того, коллектив Российской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова наградили почетным знаком "За успехи в труде". Отмечается, что звание Героя Труда Российской Федерации было учреждено в 2013 году, а почетный знак "За успехи в труде" - в 2021 году.

19 апреля Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда генеральному директору Общественного телевидения России (ОТР) Виталию Игнатенко.