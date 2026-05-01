Москва1 мая Вести.Президент России Владимир Путин присвоил актрисе Марине Нееловой звание Героя Труда. Об этом следует из указа главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Нееловой Марине Мстиславовне – артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский театр "Современник" сказано в документе

Ранее президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда генеральному директору Общественного телевидения России (ОТР) Виталию Игнатенко.