Москва19 апр Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда генеральному директору Общественного телевидения России (ОТР) Виталию Игнатенко, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования актов.

За особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Игнатенко Виталию Никитичу говорится в указе

Виталию Игнатенко 19 апреля 2026 года исполнилось 85 лет. Он окончил факультет журналистики МГУ, был помощником президента СССР Михаила Горбачева и главой его пресс-службы. Возглавлял агентство ИТАР-ТАСС в 1991-2012 годах. С 2021 года занимает должность гендиректора ОТР.