Москва13 маяВести.Помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский поздравил Всероссийскую телевизионную и радиовещательную компанию (ВГТРК) с 35-летием.
Главному государственному медиахолдингу страны — ВГТРК — 35 лет…Вы определяете лицо российского ТВ. Проверенные новости, качественная аналитика, просветительские проекты — всегда есть что посмотретьнаписал он в своем Telegram-канале
Отдельно Мединский выделил персоны генерального директора холдинга ВГТРК Олега Добродеева, генерального директора телеканала "Россия 1" Антона Златопольского, главного редактора телеканала "Россия-Культура" Сергея Шумакова, главного редактора информационного канала "Россия 24" Евгения Бекасова и телеведущего Владимир Соловьева.
Сегодня холдинг ВГТРК получил поздравления от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, главы МИД РФ Сергея Лаврова.
