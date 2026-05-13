Москва13 мая Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия 1" с 35-летием. Об этом сообщается в поздравительной телеграмме премьера.

По его словам, за годы работы телеканал вписал немало ярких страниц в историю российского телевидения.

Сердечно поздравляю ваш коллектив и миллионы зрителей с 35-летием телеканала "Россия 1" отмечается в телеграмме

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня телеканал является лидером во многих телевизионных жанрах и одним из самых популярных в стране. Он добавил, что успехи и достижения телеканала – огромная работа журналистов, корреспондентов, редакторов, режиссеров и операторов. Мишустин пожелал коллективу новых творческих удач и всего самого доброго.

7 мая Мишустин поздравил работников отрасли связи с профессиональным праздником - Днем радио. Он подчеркнул, что радио – самый важный и надежный источник связи.