Мишустин: радио было и остается важным и надежным источником связи

Мишустин назвал радио самым важным и доступным миллионам источником связи Мишустин: радио было и остается важным и надежным источником связи

Москва7 мая Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников отраслей связи с профессиональным праздником - Днем радио. В поздравительной телеграмме глава кабмина назвал радио самым важным и надежным источником связи.

Мишустин отметил, что каждый день тысячи радиостанций объединяют российских слушателей и являются образцом качественной журналистики, хранителями культурного наследия, популяризируют национальные языки народов России.

Во все времена радио было и остается важным источником связи, самым удобным, надежным и доступным для миллионов людей указал премьер

Он добавил, что сегодня в отрасли происходит масштабная трансформация, традиции органично сочетаются с инновациями, а классический эфир - с цифровыми платформами и мультимедийными сервисами. Мишустин подчеркнул, что именно коллективы радиостанций, инженеры и связисты обеспечивают бесперебойное вещание в самых дальних регионах на высоком профессиональном уровне.

В завершение глава правительства пожелал сотрудникам сфер связи вдохновения, смелых творческих поисков и новых проектов.