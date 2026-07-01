Мишустин поздравил телеканал "Россия 24" с 20-летием Мишустин в поздравительном обращении: телеканал "Россия 24" имеет особый стиль

Москва1 июл Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 20-летием круглосуточного информационного вещания. Обращение главы правительства опубликовала пресс-служба кабмина.

В поздравлении отмечается, что за два десятилетия канал сформировал собственный стиль, основанный на оперативности и объективности.

20 лет назад впервые на отечественном телевидении появилось круглосуточное информационное вещание. Авторы телеканала "Россия 24" сформировали особый стиль, который отличает оперативность и объективность, качественная журналистика говорится в поздравлении

Мишустин подчеркнул, что зрители в России и за ее пределами получают доступ к новостям, репортажам, трансляциям и документальным проектам в прямом эфире.

Премьер также отметил работу журналистов в освещении ключевых событий в экономике и политике, а также прямых линий президента и событий специальной военной операции.

Непрерывное вещание, интересный и разнообразный контент обеспечивают каналу высокую популярность и лидирующие позиции среди отечественных средств массовой информации заключил Мишустин

Телеканал также поздравил президент России Владимир Путин. Он оценил, что "Россия 24" уверенно развивается и осваивает новые форматы вещания.