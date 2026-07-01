Путин поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 20-летием со дня запуска

Путин поздравил с 20-летием коллектив телеканала "Россия 24" Путин поздравил коллектив телеканала "Россия 24" с 20-летием со дня запуска

Москва1 июл Вести.Телеканал "Россия 24" прочно занял позицию среди ведущих российских средств массовой информации и завоевал доверие аудитории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в телеграмме поздравил с 20-летием коллектив телеканала "Россия 24". Текст опубликован на сайте Кремля.

Отрадно, что сегодня во многом благодаря профессионализму, сплоченности, преданности делу вашей творческой команды "Россия 24" уверенно развивается, осваивает новые форматы вещания, сохраняет высокую планку качества работы в эфире заявил президент

Путин особенно отметил роль телеканала в формировании единого информационного пространства на территории Российской Федерации с помощью работы региональных ГТРК.