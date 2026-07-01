Москва1 июл Вести.Народный артист РСФСР, режиссер и автор программы "Бесогон ТВ" Никита Михалков поздравил телеканал "Россия 24" с 20-летним юбилеем, поблагодарив канал за доверие и свободу, предоставленные его программе. Об этом Михалков заявил в интервью информационной службе "Вести".

У меня есть личная, бесконечная благодарность каналу за то доверие и ту свободу, что канал предоставляет нашей программе "Бесогон". Двадцатилетие – что за срок. Тем не менее, для телевизионного канала, для медийного организма – немногие выдерживают такой срок с учетом так быстро меняющегося времени сказал Михалков

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив "России 24" с 20-летием и отметил, что телеканал прочно занял позицию среди ведущих российских средств массовой информации и завоевал доверие аудитории.