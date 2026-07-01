Москва1 июл Вести.В период беспрецедентного давления на Россию, масштабных санкций и тяжелейших боевых действий телеканал "Россия 24" выступает в качестве информационного щита, который защищает общество от деструктивного влияния противников. Об этом заявил военный корреспондент информационной службы "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Военкор также отметил, что в информационном соревновании телеканал часто побеждает конкурентов, которые значительно старше и имеют больше ресурсов.

Как мне кажется, главное в период, когда на Россию оказывается такое серьезное давление, когда Россия подвергается огромному количеству санкций, когда Россия существует в условиях тяжелейших боевых действий, "Россия 24" – это информационный щит, который фактически оберегает наше общество, не дает воздействовать на наше общество нашим противникам сказал Поддубный

Ранее Владимир Путин поздравил коллектив "России 24" с 20-летием и заявил, что телеканал прочно занял позицию среди ведущих российских средств массовой информации и завоевал доверие аудитории.