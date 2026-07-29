Поддубный напомнил об ответственности СМИ и авторов за деструктивную информацию

Поддубный напомнил об ответственности СМИ за деструктивную информацию Поддубный напомнил об ответственности СМИ и авторов за деструктивную информацию

Москва29 июл Вести.За распространение деструктивной информации, которая несет урон российскому обществу, СМИ несут репутационную и законодательную ответственность. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный в рамках форума "Территория смыслов".

По его словам, на сознание россиян пытаются влиять не только системами вооружения, но и деструктивным информационным воздействием.

Нужно соблюдать информационную гигиену и внимательно следить за источниками поступления информации, потому что даже неподготовленный человек может понять, что информация поступает… из враждебного контура, соответственно, у противника всегда есть замысел, который нацелен на то, чтобы нанести нашему обществу урон… За распространение информации автор, средство массовой информации несет персональную, личную ответственность. Причем часто это не только репутационная ответственность, это, в принципе, и законодательная ответственность сказал он

Поддубный добавил, что сейчас с развитием социальных площадок эта персональная ответственность часто размыта, потому что действует огромное количество анонимных каналов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информационная война тяжела и, вероятно, никогда не закончится.