Поддубный предположил, какую тактику будет применять Запад для давления на РФ Стало известно, какую тактику может применить Запад для давления на РФ

Москва2 авг Вести.Запад будет пытаться снизить доверие к российским государственным институтам и разрушить базовые элементы экономики страны. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, Россию в военном плане победить невозможно, и Запад это прекрасно понимает.

Весь ресурс Запад будет направлять на то, чтобы поставить под угрозу наши государственные институты, снизить к ним доверие, допускать этого нельзя. И в первую очередь нужно оправдывать доверие жителей нашей страны … Всенепременно Запад будет пытаться разрушить базовые элементы экономики. Ну и, конечно, врать, конечно, воздействовать на наше общество, причем это настолько война без правил, что … сейчас уже кажется иногда куда уж больше вранья, но будет еще больше. И мы должны быть к этому готовы сказал он

Ранее Евгений Поддубный заявил, что Россия должна быть готова к длительному противостоянию с коллективным Западом, который уже перестраивает свою военную промышленность.