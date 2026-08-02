Поддубный заявил, что РФ необходимо переосмыслить всю систему ПВО Поддубный: России за короткое время необходимо переосмыслить всю систему ПВО

Москва2 авг Вести.России в сжатые сроки необходимо переосмыслить всю систему противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.

По его словам, бороться с налетами украинских беспилотников должна вся страна, а также подразделения, которые находятся довольно далеко от Москвы и Санкт-Петербурга.

Задача стоит – сбивать сотни целей за очень короткое время. С такими задачами система противоракетной, противоздушной обороны никогда не сталкивалась. В то же время определяет ценность отрезка, которая позволяет вовремя среагировать на изменение обстановки. Потому, что нам сейчас, всей стране необходимо вообще в колоссально короткий промежуток времени переосмыслить всю систему противовоздушной, противоракетной обороны. Это серьезная задача. Но от этой задачи на самом деле во многом и зависит наша независимость и наш суверенитет сказал журналист

Ранее Поддубный заявил, что в России пора перестать делить работу на зоны ответственности. Нужно, чтобы все несли общую ответственность за снижение уровня потерь и количество беспилотников, которые пытаются прорваться через российскую оборону.