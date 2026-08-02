Поддубный предложил не делить ответственность за снижение ущерба от ударов ВСУ Поддубный: ответственность за снижение ущерба от атак ВСУ должна быть общей

Москва2 авг Вести.В России ответственность за снижение потерь и количества беспилотников, которые проходят различные эшелоны обороны, должна быть общей, нужно перестать ее делить. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный.

По его мнению, после завершения спецоперации борьба продолжится, потому что Украина - это руки в конфликте, за которым стоит коллективный Запад, а его цель - стратегическое поражение России.

Противник будет наращивать удары дальнобойными дронами по нашим тыловым объектам, по нашим промышленным центрам, по центрам логистики… Снизить ущерб мы можем. Причем для этого нужно сделать довольно простые, с одной стороны, вещи, с другой стороны, судя по всему, не такие простые, коль где-то у нас до сих пор не получается сделать… Пора перестать делить отрезки работы на зоны ответственности - потому что здесь, значит, отвечает армия, здесь отвечает региональная власть… Нужно, чтобы все находились в одном месте и несли совместную ответственность за снижение уровня потерь, за снижение количества беспилотников, которые пролетают различные эшелоны сказал он

Ранее Поддубный заявил, что сейчас на первый план выходит способность России быстро реагировать на меняющуюся обстановку и скорость этой реакции часто определяет, что ждет страну – успех или трудности.