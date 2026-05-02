Москва2 мая Вести.Военкор ИС "Вести", Герой России Евгений Поддубный обратил внимание на слабую антидроновую защиту украинских танков, комментируя видео горящих танков ВСУ. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что это играет на руку бойцам ВС РФ, которые совершают результативные боевые вылеты даже в откровенно нелетную погоду.

Противник продолжает бездумно жертвовать личным составом и техникой в попытке остановить продвижение наших войск на добропольском направлении. Этот район давно стал еще одним кладбищем для сотен единиц боевой техники и живой силы украинских формирований. Проскочить "прозрачное" поле боя – нереально. Эти кадры нам показали дроноводы 27-й гв. МСД группировки войск "Центр". Парни за сутки отминусовали два танка ВСУ. На видео один из них горит, второй поражен под башню. Обращает на себя внимание довольно слабая антидроновая защита украинской боевой машины написал военкор

Ранее Поддубный заявил, что географический фактор уже не является решающим при ведении боевых действий.