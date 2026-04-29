Поддубный: география уже не является решающей в ведении войны Поддубный назвал географию не самым решающим фактором в войне, которую ведет РФ

Москва29 апр Вести.Географический фактор уже не является решающим при ведении боевых действий, завил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военкор Евгений Поддубный.

Я вынужден часто напоминать многим, даже своим коллегам, что в войне современного типа, которую сейчас ведет наша страна, география — это не самый решающий фактор. И часто бывает, что как раз на дальних рубежах происходят события, которые напрямую влияют на то, как складывается обстановка у наших границ отметил Поддубный

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