Москва9 июн Вести.Поддержка ветеранов спецоперации создает условия для их участия в развитии страны при огромном внешнем давлении. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" военкор, Герой РФ Евгений Поддубный.

Ветеранам необходимо обеспечить комфортные условия для возвращения, сформировать инструменты, обеспечивающие их работой и образовательными компетенциями, считает он.

Мы здесь все собираемся, чтобы выработать такие вещи, которые позволят и ветеранам спецоперации вернуться в комфортную мирную жизнь, и стране использовать ветеранов СВО для развития. Речь идет не только о поддержке ветеранов, а о том, чтобы и фронтовики помогли развивать страну в условиях огромного внешнего давления сообщил Поддубный в ходе форума "Единой России" в Москве

Военкор видит в этом огромный потенциал для России. Сегодня в стране доступно много воинских специальностей, навыки и компетенции которых хорошо применяются в гражданской сфере. Многие из них относятся к дефицитным, заключил он.