Москва9 июн Вести.В России необходимо сформировать единые стандарты оказания помощи участникам специальной военной операции. Об этом в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" заявил член Генерального совета партии "Единая Россия", военный корреспондент, заместитель генерального директора ВГТРК, Герой РФ Евгений Поддубный.

По его мнению, эти стандарты должны действовать в любой точке государства.

У нас страна очень большая, и, конечно, нам нужны абсолютно единые стандарты в любой точке России в плане бесшовной помощи ветеранам специальной военной операции. Это касается не только медицины, а вообще всего. Всегда же на человека очень сильно производит впечатление отношение, и мне бы хотелось, чтобы вот как ко мне - меня лечили потрясающие врачи и очень тепло ко мне относились - вот мне бы, конечно, хотелось, чтобы отношение было действительно теплым сказал Поддубный

Журналист сообщил, что ведется работа с фондом "Защитники Отечества". Особое внимание уделяется вопросам протезирования.

В этом смысле классную работу в фонде наладили. [Ведется работа] по вопросам прохождение всех этапов реабилитации, лечения без каких-то преград серьезных, без необходимости преодолевать что-то там в бюрократическом плане. Работа постоянная, и в этом смысле, кстати, в регионах отличные есть кейсы, которые работают, и на круглых столах мы обсуждали их и брали где-то даже за базовую основу, которую надо масштабировать. Потому что во многих регионах неравнодушные чиновники сделали действительно очень удобные инструменты для ветеранов специальной военной операции отметил он

Журналист обратил внимание, что стремление "Единой России" помочь участникам спецоперации соответствуют стремлениям Минздрава, Минобороны и фонда "Защитники Отечества".

Нужно все это собрать вместе и работать заключил военкор

Ранее у участников СВО появилась возможность получить бесплатную психологическую помощь. Кроме того, меры поддержки распространяются и на членов их семей.