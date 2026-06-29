Москва29 июн Вести.Присутствие ветеранов специальной военной операции (СВО) в партии "Единая Россия" еще больше гарантирует отсутствие популизма в партии в тяжелые времена. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" член Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Также он отметил, что фронтовики идут в партию, потому что видят возможности продолжать служить своей родине.

И в этом смысле, почему я обратил внимание вообще на изменение даже не лица партии, а сути партии. Она очень важная, эта суть. Фронтовики в партии, ну, это нормально абсолютно, потому что люди воюют в силу не самых приятных обстоятельств, возвращаются в мирную жизнь, получают ранения тяжелейшие, выкарабкиваются из этих тяжелейших ранений, то есть проявляют колоссальную волю. Это уже после того, как проявили колоссальное мужество. И, собственно говоря, они являются гарантией того, что партия "Единая Россия", которая и ранее исключала популизм из своей деятельности, не будет к этому прибегать в тяжелое время. Сейчас же довольно велик соблазн сказать: "Ну вот, мол, боевые действия тяжелейшие, надо как-то сейчас значит удержать ситуацию". Но ни разу я такого не услышал. То есть все меры, которые обсуждаются для того, чтобы включить в партийную программу, в народную программу. Они все обсуждаются с точки зрения здравого смысла, возможности реализовать эти меры. И, конечно, с точки зрения того, что главная-то задача государства — победить рассказал он

Ранее Евгений Поддубный сообщал, что ветераны специальной военной операции (СВО), приходящие работать в Госдуму, смогут использовать там свой системный подход, дисциплину и ответственность. Также он отметил, что ветераны СВО это очень дисциплинированные и ответственные люди.