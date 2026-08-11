Москва11 авг Вести.Помощь ветеранам специальной военной операции (СВО) вернется государству сторицей. Об этом заявил военный корреспондент ВГТРК, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" Евгений Поддубный в интервью генеральному директору агентства ТАСС Андрею Кондрашову.

По его словам, военным, которые возвращаются домой из зоны боевых действий, нужно помогать с работой.

Они этого достойны. Но это улица с двусторонним движением. То, что им дает государство, сторицей и вернется. Потому что государство получит абсолютно преданных родине людей, которые умеют делать свою работу. И здорово, что мы не стали дожидаться завершения специальной военной операции. Мы не стали дожидаться победы. Благодаря воле президента, в первую очередь, мы начали готовиться сразу. Во-первых, создан фонд "Защитники Отечества". Но более того, остались неочевидные меры, это конечно, кадровые программы, образовательные программы сказал он

Также он отметил важность психологической поддержки бойцов СВО.

Часто психологическая поддержка нужна не только ветерану, семье ветерана. Потому что … растить детей, когда отец воюет – это такая работа. И нужно, чтобы было на кого опереться, безусловно. Процесс сложный добавил он

Ранее Евгений Поддубный заявил, что из ветеранов специальной военной операции получаются хорошие, принципиальные руководители.