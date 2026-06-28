Москва28 июн Вести.Ветераны специальной военной операции (СВО), приходящие работать в Госдуму, смогут использовать там свой системный подход, дисциплину и ответственность. Об этом заявил ИС "Вести" член Генерального совета партии "Единая Россия", заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

На полях предвыборного съезда "Единой России" в Москве Поддубный рассказал, какими качествами могут помочь партии ветераны СВО.

В первую очередь, это системная работа, потому что это очень дисциплинированные и ответственные люди. Выражение "боевой опыт" подразумевает, что человек привык командовать, подчиняться и всегда выполнять задачи. В этих качествах нельзя отказать людям, которые уже работают в политике, но это [приход в политику ветеранов СВО] - очень серьезный прирост. Это принципиальность и это очень хорошее чувство того, что происходит "на земле". Мне кажется, в этом смысле фронтовики, которые идут сейчас в политику, которые вошли в партию - это те люди, которые очень усилят как партию, так и страну в целом. Вот что важно