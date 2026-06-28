"Энергия победителя": Васильев рассказал о ветеранах СВО в "Единой России" Васильев об участниках СВО в партии "Единая Россия": они нам очень нужны

Москва28 июн Вести.Участники спецоперации, идущие на выборы от "Единой России", приходят в партию с огромной энергией. Такие люди очень нужны, заявил ИС "Вести" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме РФ Владимир Васильев.

Он обратил внимание: ветераны боевых действий пользуются авторитетом в обществе.

Они идут с огромной энергией – энергией победителей. Те, которые исполняли свой долг, добились высоких результатов. Была высокая конкуренция, они победили в этой борьбе, это очень важно. Они пользуются огромным, непререкаемым авторитетом в обществе – это мы увидели в процессе. Поэтому с этой точки зрения им можно пожелать только успеха. Мы уже сейчас выстраиваем отношения, и я убежден, что времени на раскачку не будет, тем более 2 млн пожеланий в нашу партийную программу уже поступило, и люди хотят, чтобы их пожелания состоялись и были исполнены, как это было в предыдущей программе сказал Васильев

По словам руководителя фракции, "Единая Россия" выражает желание использовать опыт и энергию, которая есть у участников СВО.

Вы знаете, они нам очень нужны… Мы хотим использовать ту энергию и опыт побед, который есть у них, и тот опыт, который мы тоже накопили. А он у нас есть - эффективный опыт фракции в этом году достаточно высок. Это и по школам мы сделали немало, сейчас по почтовым отделениям делаем. Так что есть чем заняться добавил политик

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн отметил, что ветераны спецоперации, принимающие участие в съезде партии "Единой России", привнесут во фракцию перезагрузку и новый взгляд.