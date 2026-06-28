Москва28 июн Вести.Участники спецоперации — профессионалы в разных направлениях, которые привнесут в партию "Единая Россия" знания о том, как действовать в тяжелых условиях. Об этом заявил ИС "Вести" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он обратил внимание на профессиональное развитие военнослужащих после обучения в рамках проекта "Время Героев".

Прежде всего, [привнесут] знания о том, что происходит в сложных условиях, связанных с риском для жизни. Все ребята имеют прекрасное образование. Кто-то повысил свою квалификацию… Все они профессионалы и в здравоохранении, и в экономике. Ребята, которые прошли волонтерские, добровольческие дружины. Поэтому очень приятная команда почеркнул Воробьев

Ранее Герой России Евгений Поддубный рассказал об уникальности программы "Время героев".