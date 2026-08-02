Москва2 авг Вести.Партия "Единая Россия" продолжит совершенствовать меры, направленные на поддержку участников специальной военной операции. Об этом в беседе с газетой "Взгляд" заявил начальник главного штаба "Юнармии", Герой России Владислав Головин.

По его словам, за последнее время при участии "Единой России" на федеральном уровне приняли ряд законов по поддержке ветеранов спецоперации. Головин уточнил, что речь идет о системных решениях в области медицинских и социальных гарантий, трудоустройства, а также жилищного обеспечения.

Со стороны "Единой России" в планах – масштабировать уже запущенные инициативы, развивать региональные проекты, в том числе проект по трудоустройству "Работа для СВОих", а также продолжать работу над законодательными инициативами сказал Головин

Как отметил Герой России, все новые меры поддержки должны быть основаны на запросах самих ветеранов и членов их семей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо делать все для того, чтобы участники спецоперации ни в чем не нуждались.