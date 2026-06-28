Герой России Сайбель поведал о поддержке участников СВО в Народной программе ЕР Герой России Сайбель назвал вопросы, поступающие в ЕР от участников СВО

Москва28 июн Вести.Значительная часть предложений, поступающих для новой Народной программы партии "Единая Россия", касается поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей; спектр вопросов от самих ветеранов при этом очень широк. Об этом рассказал ИС "Вести" на полях съезда партии в Москве заместитель начальника департамента социального развития ОАО РЖД, Герой России Владимир Сайбель.

Сайбель отметил, что он координирует направление "Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей" Народной программы "Единой России".

Объем предложений, который поступает сегодня для формирования новой Народной программы, уже превысил два миллиона, и львиная доля касается именно поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Конечно, эти предложения затрагивают абсолютно все сферы жизнедеятельности нашего общества. И предложения начинаются от самых простых, каких-то элементарных мер поддержки точечного характера, и заканчивая уже системным подходом к поддержке ветеранов, вернувшихся с фронта рассказал Герой России

Спектр вопросов непосредственно от участников СВО, по его словам, "совершенно широкий".

Люди, которые участвуют в специальной военной операции, это простые граждане нашей страны, и, естественно, [их] вопросы имеют совершенно широкий спектр, начиная от простой квалифицированной медицинской помощи, психологической поддержки и заканчивая уже конкретными действиями по поддержке наших ребят, вернувшихся с фронта, получивших тяжелые ранения сообщил Сайбель

Губернатор Калужской области Владислав Шапша, в свою очередь, заявил ИС "Вести", что в настоящее время в политику приходят люди с закаленным характером, и это вселяет уверенность, что все пожелания россиян будут непременно исполнены.