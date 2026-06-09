"Единая Россия" учтет обращения граждан в новой Народной программе Якушев: обращения граждан будут учтены в Народной программе "Единой России"

Москва9 июн Вести.Обращения и предложения граждан будут собраны воедино, обработаны, а часть из них войдет в Народную программу "Единой России", сообщил ИС "Вести" секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.

Со всех уголков нашей огромной страны мы получаем эти предложения, затем редакционная комиссия это все обработает, и уже в августе на съезде мы данную программу примем, и с этой программой пойдем на выборы заявил он

Отмечается, что поддержка ветеранов и их семей является одним из ключевых направлений новой Народной программы ЕР.

Как отмечал ранее военкор, Герой России Евгений Поддубный, поддержка ветеранов СВО создает условия для их участия в развитии страны при огромном внешнем давлении.