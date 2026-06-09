Москва9 июнВести.Обращения и предложения граждан будут собраны воедино, обработаны, а часть из них войдет в Народную программу "Единой России", сообщил ИС "Вести" секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев.
Со всех уголков нашей огромной страны мы получаем эти предложения, затем редакционная комиссия это все обработает, и уже в августе на съезде мы данную программу примем, и с этой программой пойдем на выборызаявил он
Отмечается, что поддержка ветеранов и их семей является одним из ключевых направлений новой Народной программы ЕР.
Как отмечал ранее военкор, Герой России Евгений Поддубный, поддержка ветеранов СВО создает условия для их участия в развитии страны при огромном внешнем давлении.