Москва28 июн Вести.Ветераны СВО внесли свой вклад в Народную программу "Единой России". Об этом сообщил ИС "Вести" заместитель генерального директора ВГТРК, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

Естественно, как и любая партия, накануне выборов они начали формировать новую Народную программу. Она не просто так называется народной, а должна соответствовать тому, чего хотят люди, их основным потребностям отметил он

По его словам, проведение специальной военной операции стало вызовом для общества, потому закономерно, что в стратегическом документе партии учтены пожелания от бойцов СВО.

СВО стало мощнейшим вызовом. Поэтому абсолютно верное решение, что большие ресурсы партии были брошены на то, чтобы сформировать документ, который потом партия обязана будет реализовать. И этот документ формируется, что, как мне кажется, самое важное, ветеранами специальной военной операции заявил он

Ранее председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что количество обращений по Народной программе "Единой России" к середине июня приблизилось к двум миллионам.