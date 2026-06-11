Медведев назвал число обращений по народной программе "Единой России" Медведев: число обращений по народной программе ЕР приблизилось к двум миллионам

Москва11 июн Вести.Количество обращений по народной программе "Единой России" приблизилось к двум миллионам. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев на заседании экспертного совета по формированию народной программы ЕР.

Отчетная кампания совмещалась со сбором предложений в новый предвыборный документ, но и были использованы разные каналы для обеспечения обратной связи, в том числе наш с вами сайт "Есть результат". Вот сейчас количество обращений и через сайт, и иными способами уже приблизилось к двум миллионам сказал Медведев

Зампред Совбеза РФ отметил, что наибольшее количество обращений посвящено поддержке семей с детьми и развитию инфраструктуры для детей.

Ранее секретарь Генерального совета партии "Единая Россия" Владимир Якушев сообщил, что обращения и предложения граждан будут собраны воедино, обработаны, а часть из них войдет в народную программу ЕР.