Медведев назвал семь вызовов, стоящих перед Россией Медведев назвал семь вызовов новой Народной программы "Единой России"

Москва11 июн Вести.Новая Народная программа "Единой России" будет построена вокруг семи вызовов – от демографии и кадрового дефицита до идеологии, технологий и безопасности государства. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев, выступая на заседании экспертного совета по формированию Народной программы ЕР.

Я назову семь вызовов, с которыми сталкивается наша страна и которые, на мой взгляд, было бы правильно отразить в нашем программном документе заявил Медведев

Первый вызов – демография. Второй – новые профессии и дефицит кадров, поэтому следует повышать производительность труда и обеспечивать возможности для освоения новых профессий. Третьим вызовов, по словам Медведева, является неравенство в развитии регионов РФ. Он подчеркнул, что страну нужно обустроить так, чтобы у граждан был равный доступ к здравоохранению, образованию и социальной структуре. Четвертый вызов связан с внешним давлением на РФ, а пятый вызов – технологический.

Шестой вызов – идеологический, он связан с защитой традиционных ценностей и сохранением исторической памяти.

Седьмым вызовом стала безопасность страны. И, как указал Медведев, ответить на него Россия должна победным завершением специальной военной операции.

Вызовы, названные председателем "Единой России", были сформированы в ходе работы над Народной программой партии. Медведев напомнил, что Народная программа – большой и сложный документ, создающийся коллективно.

Работа "Единой России" над новой Народной программой вызывает реальный отклик у людей. Об этом говорит количество поступивших предложений – почти два миллиона сказал Медведев

Сбор предложений проходит на сайте естьрезультат.рф и на офлайн-площадках в крупных городах, общественных приемных и штабах общественной поддержки, на форумах, конференциях и различных мероприятиях партии, сообщила пресс-служба ЕР.

Медведев также указал, что в Народной программе следует сохранить уже действующие актуальные программы. Он напомнил о национальных проектах в сфере демографии и медицины, которые начали продвигать с 2006 года, и отметил, что уровень младенческой смертности в России сейчас один из самых низких в мире.

Программа "Единой России", формируемая перед выборами в Госдуму, будет состоять из двух документов: Народная (предвыборная) программа и Манифест (политическая программа партии долгого планирования).