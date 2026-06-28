Медведев заявил, что Россия столкнулась с семью вызовами

Медведев назвал семь вызовов, с которыми столкнулась Россия Медведев заявил, что Россия столкнулась с семью вызовами

Москва28 июн Вести.Россия столкнулась с семью главными вызовами. Такое заявление сделал председатель "Единой России" Дмитрий Медведев во время съезда партии.

Новая "Народная программа" станет планом работы "Единой России" на ближайшие пять лет и ответом на главные вызовы, с которыми столкнулась наша страна заявил он

По его словам, речь идет о таких вызовах, как демография, изменения на рынке труда и возникновение новых профессий, неравномерное развитие регионов, беспрецедентное экономическое давление, быстрое технологическое развитие, попытки навязать чуждые ценности, а также обеспечение безопасности страны.

По мнению Медведева, первым и самым острым вызовом является демография.