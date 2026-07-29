Медведев: Россию сейчас испытывают на прочность во всех смыслах

Россию сейчас испытывают на прочность, заявил Медведев Медведев: Россию сейчас испытывают на прочность во всех смыслах

Москва29 июл Вести.Россию в настоящий момент испытывают на прочность во всех смыслах. Об этом заявил заместитель председателя российского Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в ходе выступления на форуме "Территория смыслов".

Политик напомнил, что в отношении Москвы сейчас введено "запредельное" количество санкций. По его словам, речь идет об около "трех десятков тысяч" ограничений.

По сути, нашу страну испытывают на прочность во всех смыслах этого слова, и с экономической точки зрения [тоже] сказал Медведев

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные страны желают пошатнуть российское государство и спровоцировать в стране общественный раскол. При этом, подчеркнул он, российский народ никому и никогда не удастся сломить.