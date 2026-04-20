Москва20 апрВести.Необходимо пресекать любую активность антироссийских сил. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - сила России".
Политик подчеркнул, что Россия в настоящий момент сражается с теми, кто не хочет, чтобы страна существовала.
Именно поэтому мы обязаны победить и пресечь любую активность антироссийских сил. Откуда бы она ни исходила и в чем бы ни выражаласьсказал Медведев
Он добавил, что для этого созданы все необходимые условия.
Ранее Медведев назвал приоритетом победу в специальной военной операции с достижением всех поставленных целей.