Медведев: Россия сражается с теми, кто хочет ее исчезновения Медведев призвал пресекать любую активность антироссийски настроенных сил

Москва20 апр Вести.Необходимо пресекать любую активность антироссийских сил. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на III Всероссийском муниципальном форуме "Малая Родина - сила России".

Политик подчеркнул, что Россия в настоящий момент сражается с теми, кто не хочет, чтобы страна существовала.

Именно поэтому мы обязаны победить и пресечь любую активность антироссийских сил. Откуда бы она ни исходила и в чем бы ни выражалась сказал Медведев

Он добавил, что для этого созданы все необходимые условия.

Ранее Медведев назвал приоритетом победу в специальной военной операции с достижением всех поставленных целей.