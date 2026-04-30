Медведев: десятки стран Запада напрямую участвуют в войне с Россией Медведев: десятки западных стран напрямую участвуют в войне с РФ

Москва30 апр Вести.Ряд стран Запада принимают прямое участие в конфликте с Россией. Об этом заявил заместитель главы Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В четверг он выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание​​​.Первые" в Москве.

Наш противник — это не только бандеровская Украина. Это, как известно, десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с нашей страной сказал Медведев

Он также подчеркнул, что страны Запада участвуют в войне с РФ не в гибридном формате: они предоставляют Киеву цели для нанесения ударов, а также оружие, по сути руководя действиями украинских боевиков.

Ранее в ходе просветительского марафона "Знание. Первые" Медведев сравнил текущую ситуацию с преддверием Первой мировой войны.