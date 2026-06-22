Пушков: Запад находится на грани прямой войны с Россией Пушков: Запад переходит к новой фазе войны против России

Москва22 июн Вести.Запад переходит к новой фазе конфронтации с Россией, предоставляя Украине разведданные для ударов и снабжая Киев дальнобойным вооружением, заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

В последнее время грань между "опосредованной" и "прямой" войной против РФ, которую ведут страны НАТО, начинает стираться, отметил сенатор.

Запад предоставляет Украине данные для ударов по целям внутри России, снабжает Киев дальнобойной ракетной техникой и оказывает сотрудничество в производстве дронов и ракет, указал Пушков. Преступления киевского режима против гражданского населения на территории РФ Западом замалчиваются или игнорируются. Кроме того, для нанесения ударов по России используется воздушное пространство некоторых стран НАТО, подчеркнул сенатор в интервью ТАСС.

Все это говорит о переходе Запада к новой фазе войны против России, которая уже носит смешанный характер и находится на самой грани прямой войны заявил Пушков

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил о "катастрофических последствиях" столкновения НАТО и России. Он также заявил, что Москва рассматривает Европу как сторону, заинтересованную в поражении РФ.