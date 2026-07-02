Подполковник Дэвис заявил о приближении прямого конфликта России и Запада

Дэвис: мир приближается к прямому конфликту между Россией и Западом Подполковник Дэвис заявил о приближении прямого конфликта России и Запада

Москва2 июл Вести.Мир приближается к прямому конфликту между Россией и Западом, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

При этом Запад не имеет средств воздушного нападения, которые могли бы сравниться с российскими, отметил Дэвис.

Мы приближаемся к конфликту между Западом и Россией напрямую, а не через прокси подчеркнул Дэвис

По его словам, страны Запада страдают от экономических проблем, растущих долгов.

Между тем издание Advance сообщило, что страны Запада используют Украину для войны против России, а посредническая роль Киева в этом противостоянии особенно очевидна в последние недели.