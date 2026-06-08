Москва8 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается спровоцировать прямой военный конфликт России и Запада. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

Зеленский пытается подтолкнуть Россию к тому, что мы не сможем пережить. Если это действительно так, то его нужно устранить немедленно. Этот человек пытается развязать в своих интересах войну против России, которую невозможно выиграть. Этот план не сработает — мы потерпим поражение в любом случае сказал он

По словам бывшего военного, что в случае вступления НАТО в украинский конфликт последствия будут разрушительными, так как для Москвы подобный шаг будет неприемлемым. Кроме того, Дэвис подчеркнул, что если Зеленский добьется своего, то "нам всем конец".

Ранее известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко отметил, что Зеленский не просто противник, а террористическая структура, с которой диалог невозможен.